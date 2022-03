‘Operação Hotspot 121’ é lançada para reduzir crimes de homicídios

O lançamento de mais uma edição da ‘Operação Hotspot 121’ aconteceu na manhã desta sexta-feira (11), em Rondonópolis (MT). A Operação que está sendo lançada em todo o Estado de Mato Grosso tem o objetivo maior de reduzir a mancha criminal dos crimes de homicídios.

O reforço policial da PM é voltado para a saturação de “pontos quentes “ onde há uma maior incidência de crimes contra a vida. Por meio de elementos estatísticos, as equipes de policiais militares atuam com o policiamento ostensivo para o enfrentamento às mortes violentas e intencionais de forma adequada à necessidade de cada cidade e região do estado atendida pela Hotspot 121.

“A nossa equipe de inteligência, nossa sessão de planejamento e operações vai estar designada somente para levantar os pontos quentes, as zonas vermelhas aqui no município de Rondonópolis e toda região sul e também identificar as pessoas que estão cometendo esses crimes e qualificá-las no intuito de prender, tirar de circulação e consequentemente reduzir essa mancha criminal. No primeiro momento nós iremos reforçar o policiamento com o pessoal do administrativo do Comando Regional no intuito de aumentar as guarnições de policiamento nas ruas, principalmente aos finais de semana. A Força Tática tem uma missão mais especifica em apoiar a PJC no cumprimento dos mandados de busca, apreensão e prisão e também de procurar localizar as pessoas que já foram identificadas e qualificadas … como eu disse no intuito de prende-las e tirá-las de circulação” explica o Tenente Coronel Candido.

OPERAÇÃO ORDEM PÚBLICA

O Tenente Coronel Candido ainda falou sobre a Operação Ordem Pública que foi lançada em outras regiões.

“É um conjunto de integração operacional, onde ela permite que a Polícia Militar em conjunto com a Polícia Judiciária Civil e Corpo de Bombeiros Militar realize operações em determinadas regiões aqui da 4° RIPS, Região Integrada de Segurança Pública. Na última quinta-feira (3) nós fizemos o lançamento na região do Araguaia nos municípios de Alto Araguaia, Alto Taquari, Alto Garças, Ponte Branca e Araguainha. Ontem foram cumpridos cerca de 10 mandados de busca, apreensão e prisão naquela região e nós estamos apoiando o 15ª Batalhão inundando de policiais militares. Doze policiais militares de Rondonópolis desceram para aquela região, sendo 8 da Força Tática, inclusive o patrulhamento rural no intuito também de diminuir a mancha criminal naquela região, principalmente os crimes de roubo, furto e homicídios” esclarece o Tenente Coronel Candido.