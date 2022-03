Palmeiras é primeiro time grande a conquistar título na temporada e Abel Ferreira supera Felipão

O Palmeiras venceu ontem por 2 a 0 o Athletico Paranaense e sagrou-se campeão da Recopa Sul-Americana. Os gols do alviverde foram marcados por Zé Rafael e Danilo, todos no segundo tempo. Somados ao placar de 2 a 2 do jogo de ida, a taça ficou com o time paulista, que conquistou o seu primeiro título na temporada.

Com a conquista, Abel Ferreira superou Felipão, ídolo do Palmeiras, em número de títulos internacionais. São duas Copas Libertadores (2020 e 2021) e agora a Recopa 2022. Luiz Felipe Scolari tem no currículo a Copa Mercosul de 1998 e a Libertadores do ano seguinte, a primeira conquistada pelo clube.

EFEITO ABEL FERREIRA

Desde que chegou para comandar o time, Abel Ferreira já disputou oito finais e venceu quatro, além dos títulos internacionais, levou também a Copa do Brasil de 2020. O treinador soma também quatro vices: no Mundial de Clubes disputado no mês passado e outros três em 2021, na Supercopa do Brasil, quando perdeu para o Flamengo nos pênaltis, na Recopa, também derrotado nas penalidades para o Defensa y Justicia, e no Paulistão, superado pelo rival São Paulo.

A média do português, que estreou pelo Palmeiras em outubro de 2020 é de uma final a cada dois meses, com 50% de aproveitamento em decisões. Além do Brasileirão e do Paulistão, em 2022 o clube ainda disputa a Copa Libertadores, onde defende o título, e a Copa do Brasil.