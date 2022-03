Palmeiras joga decisão da Recopa; Grêmio dá vexame e é eliminado da Copa do Brasil

Nesta quarta-feira, Palmeiras e Athletico Paranaense fazem a segunda partida da Recopa Sul-Americana. O Verdão, atual campeão da Libertadores, precisa vencer no Allianz Parque para conquistar o título.

Com o resultado de 2 a 2 no jogo de ida na Arena da Baixada, em Curitiba, o Furacão precisa vencer o clube paulista em São Paulo para levantar a taça. Um novo empate leva a partida para as penalidades.

VEXAME GAÚCHO

O Grêmio perdeu fora de casa de virada para o Mirassol e foi eliminado precocemente da Copa do Brasil. Meses após o rebaixamento para a segunda divisão do Brasileirão, o time mais uma vez decepcionou a torcida e ficou pelo caminho no torneio.

Dono de cinco títulos na competição, o tricolor gaúcho nunca havia sido eliminado na primeira fase em toda sua história. O Mirassol saiu na frente aos cinco minutos com Camilo, mas Diego Souza e Bruno Alves viraram o jogo ainda no primeiro tempo.

O Mirassol conseguiu o empate antes do intervalo e, pouco depois do início da segunda etapa, fez o terceiro, que garantiu a classificação.

FIQUE DE OLHO

A final da Recopa acontece às 21h30 e terá transmissão na Conmebol TV. Ainda hoje, o Vasco visita a Ferroviária pela Copa do Brasil. O jogo passa no Amazon Prime também às 21h30.