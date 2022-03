Para não causar acidente com outro veículo, motorista de carreta cai em ribanceira e sai ileso

Uma carreta tombou em uma ribanceira após invadir a pista contrária para não bater em um carro que estava na sua frente, o acidente aconteceu neste sábado (19), no Anel Viário, próximo do bairro Edelmina Querubim, em Rondonópolis-MT.

Conforme as primeiras informações, o motorista da carreta, 56 anos, tinha descarregado soja no município de Rondonópolis e seguia com destino para a cidade de Primavera do Leste, local onde reside.

Após passar por uma ponte no Anel Viário, o carro que estava na sua frente freou devido um buraco na pista, para não bater na traseira do veículo o condutor da carreta desviou bruscamente para esquerda, perdeu o controle e caiu em uma ribanceira.

Apesar da queda, o motorista não se feriu, os ocupantes do carro também saíram ilesos.