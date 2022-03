Para vereador, “patrimônio político” pode manter Janaína no MDB

À reportagem, o vereador por Rondonópolis, Adonias Fernandes (MDB), diz não acreditar que a saída da deputada estadual Janaína Riva da sigla se concretize para a corrida eleitoral de 2022. Aliado de primeira hora, o parlamentar defende o “patrimônio político” da atual vice-presidente da Assembleia Legislativa e a construção da base junto a aliados emedebistas em todo o Estado como fatores que podem contribuir pela permanência.

A possibilidade de a deputada estadual deixar a siga surgiu após a confirmação do apoio de Janaína ao projeto político do sogro e pré-candidato à reeleição ao Senado, Wellington Fagundes (PL). “É um momento importante e por isso hoje estou aqui. Vim para ouvir o que a Caravana pensa para o Estado de Mato Grosso e também para manifestar minha vontade, enquanto membro do MDB, em apoiar a candidatura de Wellington à reeleição. É um grupo forte que se forma em torno do projeto e quero estar ao lado do senador nesta jornada”, disse a deputada à reportagem durante a passagem da Caravana Verde e Amarelo -liderada por Fagundes- por Rondonópolis.

Dentro do MDB, porém, não há consenso -ao menos por enquanto-, sobre quem apoiar nestas eleições. Ao que tudo indica, a composição do palanque não casa com a corrida de Fagundes ao Senado ou mesmo o projeto “Bolsonaro2022”, encabeçado no Estado pelas lideranças do PL.

Mesmo diante deste contexto, Adonias crê que Janaina fica: “Independente de partido, a deputada Janaina construiu um patrimônio politico muito grande graças ao trabalho que realiza e a tudo o que faz. Isso é DELA. Mas, é claro, que o partido deu muito suporte, afinal, o MDB está em todos os municípios do Estado e a deputada construiu uma base muito forte dentro do partido”.

Adonias defende sua “parceria de interesse público” com a deputada estadual e garante que tentará agir como conciliador. “Janaina tem cacife para conversar com todos os partidos, mas eu não a vejo deixando esta base muito forte. Hoje são vários prefeitos e vereadores no Estado que a apoiam. Da minha parte, tenho com ela um compromisso de lealdade e amizade, antes mesmo de ela estar no MDB. Caso saia [do partido] irei respeitar, mas por enquanto farei de tudo pela permanência no MDB”, finaliza.