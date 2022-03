Páscoa traz oportunidade de renda extra e empreendedores se preparam

Faltam menos de 1 mês para a comemoração da época mais doce do ano, a Páscoa. A data é comemorada no domingo, 17 de abril, e quem pretende garantir uma renda extra já começou a se movimentar.

A celebração em 2022 terá gosto de reencontro.

Com o avanço da vacinação e a queda do número de casos de Covid-19, a expectativa é que a data volte a ser compartilhada pelas famílias, que poderão se reunir em segurança para as festividades da Semana Santa depois de dois anos de restrições impostas pela pandemia.

Apesar da inflação em alta e dos juros elevados, que prejudicam o poder de compra da população, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) acredita que o consumidor manterá o costume de adquirir chocolate e projeta para 2022 um faturamento superior ao dos últimos anos.

Doceira há mais de 10 anos, a empreendedora Maria Machioni, comemora a chegada do período que antecede à Páscoa e afirma que essa é uma das melhores épocas para garantir uma renda extra por meio dos produtos que comercializa. Além dos ovos de colher, bombons e os ovos de chocolate tradicional, ela também investe na linha de ovos trufados e artigos personalizados.

“As expectativas são as melhores. O ano passado foi muito bom e este ano a gente pretende fazer mais para atender a todo o público que nos solicitar. Além dos ovos de colher a gente vai trabalhar com a linha de ovos trufados, ovos tradicionais para estar abrangendo vários clientes que sempre pedem esses ovos” explica Maria.