Pátio confirma ida ao PSB, com filho e “trio parada dura”

O atual prefeito de Rondonópolis, José Carlos do Pátio, se filiou ao PSB neste domingo (27), na capital do Estado. O ato de filiação contou com a presença do presidente estadual da sigla, deputado Max Russi.

Pátio migrou acompanhado da esposa e pré-candidata a deputada federal nestas eleições, Neuma de Morais, além do filho Carlos Araújo. Também se filiaram os demais integrantes do “trio parada dura”, Paulo José -também pré-candidato e deputado federal- e Roni Magnani, pré-candidato a deputado estadual. Ainda de Rondonópolis, o partido já contava com a vereadora Marildes Ferreira, pré-candidata a deputada federal em 2022.

A ida em bloco já havia sido anunciada pelo prefeito, que planejava se filiar a um partido que integrasse o arco de aliança pró Lula nestas eleições. Mesmo não federado ao PT e demais siglas, o PSB segue no barco à esquerda. Em nível nacional, trará, inclusive, o ex-tucano Geraldo Alckmin como vice na chapa ao Planalto.

Pátio deixou o Solidariedade, partido pelo qual se elegeu prefeito em 2020 com larga vantagem. No PSB, a ideia, segundo ele, é dobrar a bancada estadual, fazer um federal e também “marcar posição” nas majoritárias – “este é nosso propósito”.

Sobre a corrida ao Governo, nem Pátio nem o PSB confirmaram a posição. Ao Senado, sinaliza apoio à pré-candidatura de Neri Gueller, em séria dificuldade para decolar.