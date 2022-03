Os estaduais do país caminham para conhecer seus campeões. No Mato-Grossense, o Cuiabá saiu na frente do União Rondonópolis no jogo de ida da final e está a um empate do título. No Paulistão, o Palmeiras eliminou o Red Bull Bragantino e o São Paulo deixou o Corinthians pelo caminho.

A primeira partida da decisão do estadual do Mato Grosso aconteceu no Estádio Luthero Lopes, o Caldeirão, e foi digna de uma final. O Cuiabá venceu por 3 a 2, mas não teve vida fácil.

Rodriguinho abriu o placar ainda na primeira etapa e Rafael Gava ampliou no segundo tempo. Willian Barão descontou para os donos da casa, mas Jenison fez o terceiro do Dourado. No finalzinho, Odail Júnior cabeceou para diminuir e fechar o placar, mantendo o União vivo no sonho do título.

PAULISTÃO E CARIOCA CONHECEM SEUS FINALISTAS

Os estaduais do Rio e de São Paulo estão com as finais definidas. No Carioca, o Botafogo superou o Fluminense por 2 a 1 em duelo com arbitragem polêmica, mas quem ficou com a vaga foi o Tricolor por ter vencido o primeiro duelo por 1 a 0 e ter a vantagem do empate.

No Paulistão, as semifinais que aconteceram em jogos únicos definiram Palmeiras, que superou o Red Bull Bragantino por 2 a 1, e São Paulo, que eliminou o Corinthians com o mesmo placar, como os candidatos ao título. O tricolor e o alviverde refazem a final do Campeonato Paulista de 2021, quando o time de Rogério Ceni, então comandado por Hernán Crespo, conquistou o título.