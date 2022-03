Pelo PSB, vereadora confirma pré-candidatura a deputada estadual nestas eleições

A vereadora por Rondonópolis, Marildes Ferreira (PSB), confirmou que é pré-candidata a deputada estadual nestas eleições. Nas redes, divulgou um vídeo em que é convidada pelo presidente estadual do partido, deputado estadual Max Russi, a encarar a disputa.

Em busca, especialmente, do eleitorado feminino, Marildes fala do números. “Somente em Rondonópolis, 56% do nosso eleitorado é composto por mulheres”, diz. “A luta por uma cadeira na ALMT ocupada por uma mulher é muito forte. Hoje temos apenas uma mulher eleita entre os 24 deputados estaduais. Na nossa Câmara, dos 21 vereadores, temos apenas duas”, lembra. A deputada citada é Janaína Riva (MDB), pré-candidata à reeleição em 2022.

E segue: “As mulheres estão muito mais conscientes e a figura feminina começou a fazer diferença nos Parlamentos. Por isso, no Estado é preciso, mais do que nunca, uma maior participação feminina”, pondera.

Campanha

Marildes Ferreira é a atual presidente do PSB em Rondonópolis. Sobre 2022, acredita em uma campanha difícil. “Vejo [a campanha] como algo bastante complicado, especialmente por conta do cenário político nacional. Nosso país vive uma carência de líderes e por isso não se sobressai ante esta chamada polarização. Vivemos nesta briga entre direita e esquerda, e isso acaba também atingindo as campanhas nos Estados e municípios”, analisa.

Em pleitos anteriores, foi candidata a vice-prefeita de Rondonópolis em 2016 e se lançou a deputada federal em 2018, mas não conseguiu se eleger. Em 2020, foi eleita à Câmara de Vereadores com 1.101 votos.

Federação

Nacionalmente, o PSB recentemente sinalizou a federação partidária com PT, PV e PCdoB. Na ocasião, Russi se posicionou contrário e encaminhou um Ofício ao presidente do diretório nacional da sigla, Carlos Siqueira, temendo por uma debandada e consequente enfraquecimento do partido no Estado a partir da decisão.

Nesta semana, segundo o próprio Russi, o PSB pode ter recuado da decisão de se unir a siglas do centro e centro-esquerda. “Acho que o debate político é importante, as divergências de opiniões e ideias são importantes. Me posicionei contra a federação porque acredito que a federação prejudicaria o PSB, tendo em vista que a gente fez uma construção partidária no Estado, preparamos o partido, temos bons quadros e bons candidatos e com a federação ia diminuir muito isso, perderíamos nossa representatividade e nossa força”, diz o deputado. “Felizmente, o partido está caminhando para não ter a federação”, completa.

À reportagem, Marildes também comentou: “Vejo que para nós [a federação] não é viável. Temos uma chapa forte, com chances de eleger até três deputados estaduais. Numa eventual composição como está nosso trabalho seria o de eleger apenas um, no caso o Max Russi, e buscar votos para deputados do PT, homens com seus 25 a 30 mil votos”, analisa. “Já são 14 Estados contrários à federação. Acredito essa decisão pela união partidária não deva prevalecer”, diz.

A federação também degradou o presidente do PV em Mato Grosso e vice-prefeito de Cuiabá, Roberto Stopa. “Quando se impõe uma federação de cima para baixo, você não respeita o grupo político do seu município, do seu Estado”, argumenta.