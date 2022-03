Pelo UB, Marchiane Fritzen confirma pré-candidatura a federal

A empresária rondonopolitana Marchiane Fritzen se filiou ao União Brasil e confirmou à reportagem a pré-candidatura a deputada federal em 2022. Ex PSL, acompanhou o grupo político na fusão com o Democratas e a corrida junto ao projeto de reeleição -quase definido- do atual governador Mauro Mendes (UB).

Da vida privada à pública, Marchiane foi candidata a vice-prefeita nas eleições municipais de 2020. Desde o último pleito, afirma, vinha sendo sondada por partidos e grupos em busca de representatividade feminina na formação do palanque eleitoral. “Recebi vários convites, mas me identifiquei com a gestão de Mauro Mendes”, diz. “Ele [Mauro] pegou um Estado quebrado e com pouco tempo de trabalho conseguiu fazer uma transformação”, completa.

Da escolha pelo UB, Fritzen diz estar à vontade no partido. “Já era minha casa. Eu já era do PSL e já conhecia as pessoas, já tinha minha ligação com o grupo”, afirma. Para a corrida eleitoral de 2022, somada a experiencia do primeiro pleito, a empresária diz, ainda, que segue em ritmo de preparação. “Estou fazendo um curso de formação política. Ao longo destes anos provei minha capacidade como gestora, agora chegou o momento de levar essa experiência também para o serviço público, tentar aprimorar o que está aí. Isso só acontece colocando gente nova e oxigenando a política”, argumenta.

Representatividade

“Temos pouca representatividade feminina na política. Foi justamente prevendo essa situação e buscando melhorar isso que coloquei meu nome à disposição”, segue Fritzen. “O desafio será gigante, mas quero olhar para a região Sul, ajudar a expandir de forma exponencial nosso crescimento e ajudar a fazer com que as politicas públicas cheguem na ponta, atendam às pessoas que mais precisam”, diz.