PF deflagra operação contra servidores do Incra e ex-prefeito em MT

A Polícia Federal deflagrou a ‘Operação Usurpare’ nesta quarta-feira (30) para apurar crimes na aquisição e revenda de imóveis públicos de Confresa (MT). Entre os investigados está o ex-prefeito de Confresa, Gaspar Lazari, e dois servidores do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). A fraude causou prejuízo de R$ 15 milhões.

De acordo com as informações da PF, são 16 ordens judiciais sendo cumpridas em Cuiabá, Cáceres e Confresa. Dessas, 8 são mandados de busca e apreensão, 6 de medida judicial de sequestro de bens e duas ordens para afastamento de cargos públicos.

As investigações tiveram início no ano 2021, com a análise do material que foi apreendido na “Operação Tapiraguaia”.

Segundo a PF, o ex-prefeito de Confresa teria adquirido do Incra, em 2018, um imóvel destinado à reforma agrária por R$ 24,5 mil, parcelado em 17 vezes sem juros. Dois meses depois, ele teria vendido o bem a uma imobiliária pelo valor de R$ 8,4 milhões, um lucro estimado em 35.000%.

Os dois servidores do Incra investigados são suspeitos de terem colaborado com a operacionalização do esquema.