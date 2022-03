Pivô de discussão entre vereadores, Biliu dá sua versão sobre ocorrido na última quarta-feira

Pivô da discussão ocorrida na última quarta-feira (30) envolvendo os vereadores Kalinka Meireles (Republicanos) e Adonias Fernandes (MDB), durante a sessão ordinária da Câmara, o secretário-chefe do Gabinete de Apoio à Segurança Pública (Gasp), Valdemir Castilho, o Biliu, deu sua versão dos fatos. Rebateu a fala de Kalynka, que, na tribuna da Casa, sugeriu que a presença dele no Plenário estaria influenciando vereadores da base na votação de projetos de interesse do Poder Executivo.

Biliu veio a público na manhã desta quinta-feira após a repercussão do caso. Importante: no momento exato da discussão, estava em pauta a votação de um requerimento de Kaynka que pedia convocação da secretária municipal de Educação, Mara Gleibe, à Casa de Leis para prestar esclarecimentos.

“Acho que foi uma sucessão de mal entendidos. Com todo respeito a Kalynka, mas ela se equivocou. Houve uma inversão de pauta e eu cheguei por volta das 14h na sessão. Por conta dessa inversão, que inclusive já tinha votado os projetos doe Executivo, estavam votando o requerimento dela”, disse. “Eu cheguei na sessão e fui na mesa de cada um (vereador) para cumprimentar. Justamente nesta hora que eu estava cumprimentando eles estavam votando o requerimento (de Kalynka) e ela (Kalynka) entendeu que eu estivesse fazendo algum tipo de orientação (…). Naverdade eu nem sabia que estava sendo votado o requerimento dela”, completou.

Ainda nas palavras de Biliu, o clima quente já está superado. “Da minha parte o caso está encerrado. Não precisava disso”.