PM e PJC desarticulam quadrilha e frustram furto à agência bancária

Policiais militares e civis frustraram um furto a uma agência bancária, na cidade de Vera, na madrugada deste domingo (20.03). Um homem, de 24 anos, foi preso em flagrante e dois adolescentes, de 16 e 17 anos, foram apreendidos. Os equipamentos utilizados na ação criminosa também foram apreendidos pelas equipes policiais.

Por volta de 01h20, a PM recebeu chamado via 190, informando que um suspeito teria sido visto, por meio de câmeras de videomonitoramento, no interior de uma agência bancária. Os policiais se deslocaram ao banco, na região central, junto com uma equipe da Polícia Judiciária Civil. Também se fez presente o gerente do estabelecimento, que auxiliou as equipes a entrar na agência.

Varreduras foram realizadas no perímetro do banco e, na área externa, foi vista uma grade de madeira que dava acesso ao telhado do local. Os policiais escalaram a grade e no teto do prédio localizaram um suspeito. Neste momento, os outros dois suspeitos também surgiram, saindo de um buraco que havia sido feito pelos criminosos.

Durante buscas pelo local, as equipes encontraram uma bolsa grande, onde estavam diversos equipamentos que seriam utilizados na prática criminosa. Foram apreendidos pé de cabra, martelo, alicate de corte, chave de fenda, entre outras ferramentas.

Nenhum outro suspeito foi encontrado. Diante dos fatos, a quadrilha foi conduzida para a Delegacia da cidade, para registro da ocorrência de tentativa de furto e demais providências cabíveis.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190, ou disque-denúncia 0800.065.3939.