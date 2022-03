PM prende dois indivíduos suspeitos de realizar furtos e receptação

Dois indivíduos foram presos nesta quinta-feira (24), um deles é suspeito de realizar furtos e o outro receptação. A dupla foi detida no município de Tangará da Serra-MT.

De acordo com as primeiras informações, uma família que mora na cidade que está de férias, viu pelo circuito interno de segurança logado no celular, que um homem invadiu a casa e furtou alguns objetos, de imediato a Polícia Militar foi avisada do ocorrido e iniciou buscas pelo suspeito.

O suspeito que entrou na casa da família, já é conhecido da PM e logo foi encontrado, com ele estava um comparsa que em seu poder tinha alguns objetos furtados no qual os militares perceberam que ele efetuava o crime de receptação.

Diante das circunstâncias a dupla foi presa e encaminhada para a delegacia.