PM recupera carreta roubada após motorista ser mantido refém

A Polícia Militar (PM) recuperou uma carreta roubada na noite desta segunda-feira (14), em Rondonópolis (MT). O veículo foi encontrado abandonado na MT-270, km-317 saída para a cidade de Guiratinga (MT).

Conforme informações da PM, o motorista do veículo estava na fila para descarga em uma empresa no Distrito Industrial, momento em que dois suspeitos de posse de arma de fogo bateram no vidro da cabine do caminhão e renderam a vítima.

O homem foi obrigado a deitar na cama do caminhão enquanto um dos suspeitos assumia a direção do veículo e outro cuidava da vítima.

Depois de um certo tempo rodando, a vítima foi colocada em um veículo de passeio no banco de trás com capuz na cabeça, sendo vigiada por dois suspeitos e um terceiro no volante.

A vítima disse que foi levada para uma região de mata, onde ficaram aguardando os outros comparsas fazerem o transporte da carga de soja. Após terminarem, os suspeitos que estavam com a vítima em meio a mata receberam uma ligação avisando que haviam terminado de fazer o transbordo da carga, logo após a vítima foi deixada em frente a uma empresa no Anel Viário.

O veículo foi localizado pela guarnição e entregue na 1ª Delegacia de Polícia (1ª DP) para providências cabíveis.