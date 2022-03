Polícia apreende armas e munições durante fiscalização e dois são presos

A Polícia Militar (PM) apreendeu duas armas de fogo e munições durante barreira para fiscalização na MT-373, estrada da Cachoeira do Prata, zona rural de Juscimeira (MT). Duas pessoas foram presas e devem responder pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.

Conforme informações da PM, o condutor de uma motocicleta foi abordado e durante fiscalização foi encontrado na mochila do homem uma arma de fogo tipo revólver calibre 32 com 6 munições intactas no tambor já pronta para o disparo, onde o suspeito não possui documentação necessária para possuir e portar a arma de fogo.

Cerca de 20 minutos durante busca veicular em uma caminhonete, a PM encontrou embaixo do banco do motorista uma arma de fogo tipo revólver calibre 38 com 7 munições intactas no tambor também pronta para o disparo. O suspeito não possui documentação necessária para possuir e portar essa arma de fogo.

Os dois homens foram encaminhados para a Delegacia de Polícia para providências cabíveis.