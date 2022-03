Civil conclui inquérito com indiciamento de cinco envolvidos em morte de jovem encontrado com ossos quebrados

Cinco pessoas que tiveram a participação identificada no homicídio do jovem João Vitor de Jesus Soares na cidade de Tangara da Serra foram indiciadas pela Polícia Civil em inquérito policial instaurado na Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), para apurar o crime. O procedimento concluído na sexta-feira (04) e encaminhado para a Justiça.

O jovem, João Vitor de Jesus Soares, de 20 anos, estava desaparecido desde o dia 25 de junho de 2021, e teve o corpo localizado no dia 02 de fevereiro em uma região de mata a aproximadamente 30 quilômetros da cidade.

Durante as investigações, a Polícia Civil representou por algumas medidas cautelares que foram deferidas pela Justiça, sendo ouvidas várias pessoas e traçada a linha de investigação, que foi confirmada durante a continuidade dos trabalhos.

Segundo apurado, o crime foi cometido por integrantes de uma facção criminosa, após uma briga em um bar, pelo fato de a vítima estar se relacionando com a mulher de um dos suspeitos. Na ocasião do crime, a vítima foi atraída para casa de um dos autores, que junto a um comparsa, iniciou as agressões. Em seguida, chega o terceiro suspeito que foi o responsável por levar todos os envolvidos até o local em que ocorreu a execução da vítima.

Dois envolvidos no crime foram presos na época dos fatos e nesta quarta e quinta-feira (02 e 03.03) foram cumpridos os mandados de prisão contra os outros três suspeitos identificados. Entre os indiciados estão duas mulheres que tiveram a participação identificada no crime, entre elas uma que teria ajudado a atrair a vítima para a emboscada e outra que teria identificado a vítima para os criminosos.

Para o delegado Adil Pinheiro de Paula, a investigação realizada pela equipe da DHPP foi concluída com sucesso graças ao empenho de toda a equipe envolvida. “Com o trabalho investigativo foi possível identificar e prender os cinco envolvidos no crime e concluir o inquérito com o esclarecimento da motivação e autoria. O procedimento foi encaminhado pra a Justiça e possivelmente todos serão julgados pelos fatos”, disse o delegado.