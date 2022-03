Polícia Civil deflagra operação ‘Parva Ant’ em Pedra Preta

Sete ordens judiciais de busca e apreensão foram cumpridas pela delegacia de Pedra Preta, delegacia Regional de Rondonópolis, 2a delegacia de Polícia e 1ª delegacia de Rondonópolis na manhã desta sexta-feira (18). 30 policiais civis foram mobilizados para a operação.

A ação tem como base investigações relacionadas ao tráfico de drogas doméstico.

Foram localizados, com um dos alvos da operação, entorpecentes, dinheiro e uma lista com nomes que aparentam ser de clientes do tráfico.

Em outro local, foi encontrada uma criança de quatro anos em situação de risco, perigo e maus tratos. O Conselho Tutelar foi acionado.

Ainda na operação, durante as buscas, foi localizado um dinheiro escondido e combustível armazenado de maneira imprópria.

O nome da operação, “parva ant” , faz referência a formiguinha, modalidade em uso para o tráfico.