Polícia Civil indicia quatro por golpe de máquina de cartão que lesou postos de combustíveis

A Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (DERF) de Rondonópolis concluiu o inquérito que apurou um golpe da máquina de cartão de crédito e lesou postos de combustíveis da cidade. Quatro pessoas foram indiciadas pelos crimes de furto qualificado por fraude e receptação.

Foram subtraídos R$ 60 mil reais de quatro postos de combustíveis de Rondonópolis com a aplicação do golpe conhecido como “troca da máquina de cartão de crédito”.

Conforme a apuração realizada pela Derf, o articulador dos crimes, um jovem de 24 anos, alugava os dados de terceiros, abria contas em bancos e solicitava as máquinas de cartão de crédito/débito.

Com as máquinas em mãos, ele ia até postos de combustíveis da cidade e enquanto o frentista abastecia o veículo, ele trocava as máquinas de cartão, de maneira que todos os pagamentos do posto caiam nas contas alugadas pelo criminoso. Somente em um dos postos, o prejuízo somou mais de R$ 50 mil.

Durante a investigação, a equipe da Derf de Rondonópolis coletou elementos informaivos que demonstraram a execução dos crimes pelo jovem, que levaram ao indiciamento dele por furto qualificado pela fraude, cuja pena pode chegar a oito anos de reclusão.

As pessoas que alugaram seus dados foram indiciadas por receptação, uma vez que tinham conhecimento sobre o recebimento de valores oriundos do crime, inclusive, ficando com parte do dinheiro depositado.

O principal indiciado está detido atualmente no Penitenciária Major Eldo de Sá Corrêa da Mata Grande por tráfico de drogas e teve novo pedido de prisão representado pela Polícia Civil no inquérito sobre o golpe.