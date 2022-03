Polícia Militar realiza cerimônia para troca de comando do 4º CR

A Polícia Militar de Mato Grosso realizou a solenidade de transmissão de função do comando do 4º Comando Regional, na noite desta sexta-feira (25), no auditório do Senai em Rondonópolis-MT.

Compareceu no local o representante do Comando Geral da Polícia Militar Coronel Alvarenga, militares do 4º Comando Regional, representantes do Corpo de Bombeiros e também da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O coronel Wilker Soares Sodré, atual Subchefe de Estado-Maior da PMMT, realizou a passagem do comando para o coronel Fernando Augustinho de Oliveira Galindo. A solenidade foi presidida pelo comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Alvarenga .

No evento, o tenente-coronel Gleber Candido Moreno, que atualmente ocupa a função de comandante do 4º Comando Regional, transmitiu a função para o coronel Fernando Augustinho, que deixa o comando do 12º Comando Regional, sediado em Pontes e Lacerda.

O coronel Fernando Augustinho ingressou na Polícia Militar no ano de 1999 e foi promovido ao posto-maior da PM, em setembro do ano passado. O coronel é bacharel em Segurança Pública, da Academia Costa Verde, formado no ano de 2001. Possui especialização em Direito Militar, pela Rede Luiz Flávio Gomes; e Curso Superior de Polícia com Ênfase em Estudo de Trabalho de Comando e Estado Maior, formado em 2019, pela Academia Costa Verde.

Antes de comandar o 12º Comando Regional, o coronel Fernando Augustinho também foi comandante do 3º Batalhão da PM de Cuiabá, nos anos de 2017 a 2021; comandante do Batalhão de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam), entre 2016 e 2017; além de comandar o 24º Batalhão da PM, também na Capital, em 2016; entre outros.