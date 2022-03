Polícia Penal de Jaciara recebe Moção de Aplausos por trabalhos realizados de combate ao crime

Policiais penais da Cadeia Pública de Jaciara-MT receberam uma Moção de Aplausos na terça-feira (15), por parte do Poder Legislativo pelos trabalhos prestados na cidade e região do Vale do São Lorenço.

A honraria foi concedida pelo vereador Adnan Alli Ahmad, na Câmara Municipal de Jaciara e estiveram presentes, os parlamentares da Casa de Leis, o diretor Ricardo Simplício dos Santos, o secretário adjunto de administração da penitenciária Jean Carlos Gonçalves, além, de todos os policiais penais que atuam na cadeia pública e populares.

A segurança pública, no âmbito prisional vem combatendo o crime organizado e dentro das 46 unidades prisionais é somado mais de 11 mil detentos. O Sistema Penitenciário é um parceiro que tem como lema a integração entre as forças de segurança.