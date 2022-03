Policiais civis de Mato Grosso recebem curso de capacitação com a Força Nacional

A Academia de Polícia Civil (Acadepol) deu início na manhã desta segunda-feira (07.03) a Instrução Operacional da Diretoria da Força Nacional de Segurança Pública, voltada para profissionais da que integram os órgãos de Segurança Pública. Na abertura do evento também foi realizada a entrega de armas, munições e outros itens doados pela Força Nacional à Polícia Civil de Mato Grosso.

No total, 49 policiais civis de Mato Grosso, entre investigadores, escrivães e delegados, lotados em delegacias de Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis Vila Rica, Guarantã do Norte Sinop, Primavera do Leste, Nova Mutum, Nova Xavantina, Tangará da Serra, alta Floresta, Cáceres Barra do Garças e Pontes e Lacerda participam da instrução.

O curso tem o objetivo de capacitar e habilitar os policiais em três disciplinas distintas< Instrumentos de Menor Potencial Ofensivo (IMPO); Armamento Munição e Tiro (AMT) e Instruções de Atendimento Pré-Hospitalar Tático (APH-Tático).

Na abertura do evento, o diretor adjunto da Acadepol, Fausto Freitas, destacou que como unidade de ensino a Academia de Polícia tem o papel de promover a oxigenação dos servidores, por meio de capacitações e atualização de conteúdos e técnicas específicas da área e as parcerias são fundamentais para que realização desse trabalho.

“Sabemos que a Polícia Civil de Mato Grosso evoluiu muito na área de tecnologia e o objetivo da Acadepol é fornecer capacitações e preparo dos nossos policiais na mesma velocidade que estamos crescendo tecnologicamente. Essa parceria com a Força nacional traz para o nosso estado um curso de alto gabarito, almejado por muitos estados e instituições”, destacou.

Representando a Força Nacional, o major Magalhães, falou sobre a satisfação de estar no estado de Mato Grosso junto a equipe de instrutores para trazer uma capacitação de alto nível para os policiais civis. “A Força Nacional tem o cuidado de selecionar os melhores instrutores que proporcionarão seis dias intensos de treinamento, em que será passado o que há de mais atualizado em conhecimento das disciplinas aplicadas, e tenho que essa parceria trará uma qualificação diferenciada aos servidores, deixando todos satisfeitos”, disse

Durante a cerimônia de abertura do curso também foi realizada e entrega de simbólica do armamento, munições, capacetes, coletes e escudos do extralegado da Secretaria Nacional de Segurança Pública, sendo recebido pela Polícia Civil de Mato Grosso, 25 fuzis, 45 carregadores, 5 mil munições, e coletes balísticos com proteção de porcelana.

O delegado-geral, Mário Dermeval, ressaltou o trabalho intenso para aquisição e recebimento do material fundamental para o desempenho do trabalho da Polícia Civil e falou sobre a importância da capacitação para os policiais.

“É muito gratificante ver tantos policiais matriculados nesse curso de formação diferenciado, fornecido pela Força Nacional. A Polícia Civil vem trabalhando fortemente na aquisição de armamento e outros materiais essenciais ao trabalho policial e manusear armamentos da categoria que passaremos utilizar, exige um conhecimento profundo e o treinamento constante”, disse o delegado-geral.

Após a entrega simbólica do armamento, o delegado-geral e o diretor adjunto da Acadepol receberam uma homenagem dos integrantes da Força Nacional e ao final do evento, foi dado início às aulas do curso.