Policial atende caso de homicídio e adota 5 irmãos que ficaram órfãos do pai

A vida de um policial mudou completamente após atender a uma chamada de homicídio este ano. O caso era de uma mulher com prisão perpétua por ter atirado no marido. E para a surpresa do policial, na casa estavam os 5 filhos do casal.

“Isso é triste. Isso é extremamente triste, porque essas crianças foram para o abrigo Child Haven”, disse o policial Nicholas Quintana. Ele ficou tão triste com a situação das crianças que decidiu adotar todas elas de uma vez.

O caso aconteceu no norte de Las Vegas, nos Estados Unidos.

Policial lembrou da infância sofrida

A história das crianças mexeu demais com o policial, que quando pequeno, também teve o pai morto por um membro da família.

“Eu só pensava que queria levar essas crianças para casa”, disse.

Nicholas contou que lutou muito contra essa vontade. “Eu me conformava em apenas conhecer as crianças, sem me apegar a elas. Mas, como a gente não manda no coração…após três dias dos pequenos no abrigo, ele decidiu conversar com a sua esposa Amanda sobre essa possível decisão.

Voltaram para casa com uma família!

Após o encontro de 20 minutos com as crianças, o policial não teve dúvidas. Eles seriam seus filhos!

“Eu olhei para as crianças e disse: “o motivo pelo qual estamos aqui é porque eu gostaria de levar cada um de vocês. Eu gostaria de levá-los para nossa casa. E o garoto de 16 anos engasgou por um segundo e disse: ‘Sério?’ e eu disse, ‘Sim’ e, claro, o mais velho disse: ‘Todos nós?’ e eu respondi: ‘Cada um de vocês’”.

Apoio de internautas

Quintana disse que sempre quis ser pai porque não teve um enquanto crescia.

Ele desejava amar uma criança do jeito que esperava que seu pai o amasse.

De uma família de dois, os Quintanas instantaneamente se tornaram uma família de sete pessoas.

É definitivamente um grande salto que envolveu muitos ajustes, então a ONG North Las Vegas Police Officers Association criou uma vaquinha para a família ajudar a cobrir suas despesas crescentes.

Até agora, a campanha arrecadou mais de US$ 69.000 (R$ 350 mil).

Aqui no Brasil…

E aqui no Brasil temos a história do casal Jhonatan Wiliantan da Silva, de 28 anos, e o enfermeiro Daniel Rocha Braz, de 28 anos que adotou cinco irmãos que viviam em um abrigo em Rio Claro, interior de São Paulo, para não separá-los.

Com o relacionamento, veio a vontade de ter os próprios filhos e foi quando ele conheceu as crianças: João Miguel, de 1 ano e 6 meses, Iara, de 3 anos, Harry, de 4 anos, Wendel, de 6 anos e Douglas, de 11 anos.

Hoje, Jhonatan e Daniel têm uma família repleta de amor e se orgulham muito disso. “O amor também é um ato de coragem”, disse o pai em entrevista ao Só Notícia Boa.