Porque as pessoas estão tampando o umbigo com fita?

Talvez você tenha se deparado recentemente com fotos de pessoas usando um esparadrapo no umbigo e está se perguntando o que isso significa. Bom, tudo começou quando a influencer Jade Picon apareceu no Big Brother Brasil com o ítem, dando o que falar nas redes sociais e criando uma nova tendência.

Mas, muito além de uma nova moda, a prática não é nenhuma novidade e vem de tradições antigas. De acordo com especialistas no assunto, o hábito está presente desde o período Paleolítico e Neolítico, quando algumas mulheres se reuniam para trocar saberes, compartilhar suas experiências e ensinar e aprender formas de auto cuidado e proteção.

Dentre as tradições compartilhadas, estavam as faixas de tricô ou algodão, que eram chamados de cinturão lunar e serviam para fechar o corpo de energias externas, assim, trazendo proteção. Passados de geração em geração, os saberes foram chegando até os dias de hoje e se adaptando conforme o avanço da sociedade, passando a ser utilizado, por exemplo, em forma de esparadrapo.

Ainda segundo os tarólogos, “o chakra do umbigo é o que nos conecta com o mundo exterior, também um portal de trocas de energia, e por lá, principalmente, é onde trocamos energia com as pessoas ou ambientes”. Portanto, fechando esse canal, estaríamos evitando absorver energias como tristeza, raiva, ansiedade e inveja.

E você, acredita nesta antiga tradição?