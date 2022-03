Prefeito de Cuiabá visita Rondonópolis e fala em troca de experiência para desenvolver gestão

O prefeito da capital do Estado, Emanuel Pinheiro (MDB), fez uma visita cordial ao ex-colega de AL e atual prefeito de Rondonópolis, José Carlos do Pátio (SD) na tarde desta sexta-feira. Oficialmente, o encontro serviu para a “troca de figurinhas” sobre experiências e gestão municipal. De férias da Prefeitura de Cuiabá, Pinheiro tem cumprido agenda pelos municípios do Estado.

Recebido pelo prefeito na sede do Poder Executivo, Emanuel foi acompanhado da base emedebista local. Pátio, por sua vez, reuniu também o seu time. Em especial os membros do chamado “trio parada dura”, pré-candidatos em 2022, Roni Magnani (SD), Neuma de Morais (SD) e Paulo José (SD), além de apoiadores. “Quero dizer do orgulho que está a nossa capital Cuiabá. Hoje é uma cidade entre os cem melhores IDH (índice de Desenvolvimento Humano) do país. São mais de 5 mil municípios no Brasil e ela está na ponta, a frente de muitas cidades, como Campo Grande, por exemplo”, disse o prefeito de Rondonópolis. “Existe uma mania de grandeza quanto a Campo Grande, mas Cuiabá, hoje, tem os melhores indicadores”, argumentou.

Dos elogios públicos ao prefeito da capital, a quem Pátio se referiu como “gentleman”, estes foram além. “O exemplo da gestão do prefeito Emanuel Pinheiro, tanto que foi reeleito -e muito bem reeleito-. A população soube reconhecer o trabalho dele”.

Pinheiro retribuiu o afago, reforçou a importância de Rondonópolis e a liderança de Pátio, tanto na gestão quando na tratativa política. Nas entrelinhas, coleção de recados ao atual governador quase confirmado pré-candidato à reeleição Mauro Mendes (UB). “Essa história de que ganha no W.O., de que vai ser eleito sem conversar com a classe política ou a sociedade nós não podemos admitir. Não temos o direito de deixar uma situação como essa acontecer”, disse.

De volta à troca de “figurinhas”, Emanuel disse: “É impossível pensarmos numa gestão estadual que não passe por Cuiabá e que não passe por Rondonópolis. Pela sua história, pela sua representação, importância da cidade, referencia, pólo…por tudo. Imagine uma sucessão sem passar pela conversa com o prefeito José Carlos do Pátio, pela sua liderança, experiencia e representatividade”, completou.