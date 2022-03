Prefeito do PSDB declara apoio a reeleição de senador em MT

O prefeito Ari Lafin (PSDB), da cidade de Sorriso, reuniu-se neste final de semana com o senador Wellington Fagundes (PL), e fechou apoio à candidatura à reeleição do parlamentar. O encontro foi na sexta-feira (18) a noite e no sábado (19), no município.

Na ocasião, Ari elogiou o empenho e o trabalho árduo do senador Wellington Fagundes (PL) para liberar mais vagas para o curso de medicina na cidade do Norte de Mato Grosso. Ao total serão ofertadas 50 vagas na Faculdade Atenas.

Segundo Lafin, a conquista chega junto a comemoração de aniversário de 36 anos de emancipação política de Sorriso. Para o gestor, a conquista só foi possível devido a batalha diária do senador Wellington Fagundes junto ao Ministério da Educação.

“Estamos comemorando, além dos 36 anos de emancipação política de Sorriso, a chegada do curso de medicina. Agradecemos a batalha do nosso senador Wellington Fagundes e queremos dizer que estamos junto contigo, buscando sempre os melhores resultados por Mato Grosso. Desta forma, Sorriso agradece e nos colocamos à disposição”, disse o prefeito.

Ao lado do prefeito, Wellington lembrou diversos trabalhos que já prestou à cidade do Norte, conhecida como capital do agronegócio. “Estive ajudando Sorriso desde quando aqui não tinha energia elétrica. E estamos nessa batalha pelo desenvolvimento diariamente. Tanto que hoje Sorriso é a terceira economia do estado. Agradeço ao prefeito Lafin pelo apoio. E vamos em frente, junto ao presidente Jair Bolsonaro, em busca de mais cursos, mais universidades e centros tecnológicos, para que Sorriso seja mais um polo da educação em Mato Grosso”, comentou o senador.

O curso de medicina será disponibilizado pela Faculdade Atenas. Serão disponibilizadas 50 vagas no total, sendo que cinco vagas serão gratuitas para alunos de Sorriso que estudaram em escolas públicas ou foram bolsistas em instituições privadas, com renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio e que tiveram as melhores notas no ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio).

Apoio em Sinop

Ari Lafin é o segundo prefeito da região Norte a declarar apoio a Wellington Fagundes. No final do mês passado, durante a Caravana Mato Grosso Verde e Amarelo, em Sinop, o prefeito Roberto Dorner, do Republicanos, também declarou que vai apoiar o senador mato-grossense à reeleição.