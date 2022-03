Prefeitura apresenta resultados do Plano de Desenvolvimento Integrado do ano de 2021

A Prefeitura de Rondonópolis realiza na quarta-feira (9) a reunião para a apresentação dos resultados alcançados em 2021 por meio do Plano de Desenvolvimento Integrado (PDI) do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE/MT).

O encontro será virtual, a partir das 9h, pela plataforma Zoom e link disponível à população nas redes sociais da Prefeitura de Rondonópolis. O objetivo da ação é o de analisar os resultados atingidos e planejar metas, objetivos e estratégias para dar continuidade nos trabalhos de transparência de utilização dos recursos públicos.

Rondonópolis é um dos municípios que aderiram ao programa desenvolvido pelo TCE com o objetivo de contribuir para a melhoria da eficiência dos serviços públicos, com o foco no desenvolvimento integrado e permanente das instituições públicas adeptas ao sistema, a partir da transferência de conhecimento, tecnologias e boas práticas de gestão.

Pautado pela Transparência e Controle Social, Educação Continuada, Eficiência, Inovação e Planejamento, o PDI passa a auxiliar a Prefeitura a trabalhar com foco nas necessidades da população e na prestação de serviço eficiente.

A Prefeitura de Rondonópolis é adepta ao programa desde 2012. No desenvolvimento do PDI, cada uma das Secretarias municipais conta com metas específicas que precisam ser cumpridas com o objetivo de melhorar a gestão pública e direcionar as ações que são constantemente avaliadas.