Prefeitura de Rondonópolis trabalha na infraestrutura do Residencial Maria Amélia

Estão em andamento as obras de urbanização e infraestrutura do Residencial Maria Amélia, loteamento de interesse social criado pela Prefeitura de Rondonópolis para assentar famílias de baixa renda que necessitam de moradia e viviam em áreas de risco.

No momento, de acordo com a Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo, estão sendo realizados, com recursos próprios, os serviços de drenagem e terraplanagem para a pavimentação asfáltica das ruas do loteamento.

“Todas as vias do residencial serão asfaltadas. Contudo, antes de pavimentar, é necessário realizar os serviços de construção da rede de galerias da drenagem da águas pluviais, o que já vem sendo executado”, comentou a secretária municipal de Habitação e Urbanismo, Huani Rodrigues. “Inclusive, as últimas ruas do loteamento já estão na fase de terraplanagem”.

Em relação à implantação da rede elétrica no residencial, a secretária informou que as obras seguem dentro do cronograma. “O serviço encontra-se em fase de execução pela empresa Eletro Tartari, estando com o andamento dentro do cronograma de serviços previstos no contrato’.

Quanto às obras de saneamento, o Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis (Sanear) é o responsável por assegurar o andamento da implantação das redes de esgoto e de água tratada, que atenderão as famílias assentadas em um dos 430 lotes do residencial.

A secretária lembra que o bairro já foi contemplado com um projeto à construção de uma creche para atender também a essas famílias assentadas no local. Além disso, busca ainda viabilizar recursos federais na ordem de R$ 30 milhões à construção de casas populares para os moradores do Maria Amélia.