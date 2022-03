Presença de secretário em Plenário gera discussão entre vereadores

Na sessão ordinária da Câmara de Vereadores desta quarta-feira (30), a presença do secretário-chefe do Gabinete de Apoio à Segurança Pública – Gasp, Valdemir Castilho, o Biliu, gerou discussão entre parte dos vereadores. Especialmente Kalynka Meireles (Republicanos) e Adonias Fernandes (MDB) protagonizaram momentos de clima quente.

Meireles se incomodou com uma suposta influência exercida pela presença de Biliu junto aos vereadores da base do prefeito no crivo e votação de projetos. A parlamentar, então, pediu a retirada do secretário.

Adonias, de pronto, respondeu. E em dado momento sugeriu falta de “humildade” por parte de Kalynka. Por sua vez, a republicana não deixou barato. Seguiu com as críticas e não poupou o secretariado do prefeito José Carlos do Pátio. Afirmou que, por vezes, os escolhidos do prefeito se negam a atender vereadores não tão alinhados assim com o Poder Executivo.

Outros parlamentares também se manifestaram. Abaixo um trecho captado em vídeo: