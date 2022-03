Presidente do INSS vai assumir o comando do Ministério do Trabalho

O presidente do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), José Carlos Oliveira, vai assumir a vaga atualmente ocupada por Onyx Lorenzoni no Ministério do Trabalho. Oliveira já ocupou vários cargos de gestão dentro da instituição, da qual é servidor público de carreira desde 1985.

O futuro chefe da pasta foi diretor de benefícios e superintendente do INSS em São Paulo, onde também atuou como gerente-executivo. Ele é formado em administração de empresas pela Fecap (Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado), na capital paulista.

O atual ministro, Onyx Lorenzoni, pretende ser candidato ao Governo do Rio Grande do Sul. O prazo para que aqueles que desejam disputar as eleições deste ano deixem os cargos públicos se encerra na quinta-feira (31), de acordo com exigência da Lei das Eleições.

Ministério da Cidadania

Também está definido que o atual secretário de Assuntos Estratégicos do Ministério da Cidadania, Ronaldo Vieira Bento, será o substituto do ministro João Roma no Ministério da Cidadania. Roma pretende ser candidato ao Governo da Bahia em outubro.