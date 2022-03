Presidiário de 23 anos morre após retirar aparelho de traqueostomia

Um homem de 23 anos morreu após supostamente retirar com as próprias mãos o aparelho de traqueostomia do qual fazia uso, na Penitenciária da Mata Grande, em Rondonópolis. O corpo foi encontrado pelos policiais penais, que acionaram o serviço de resgate.

Ao arrancar o equipamento da garganta o homem bloqueou as vias aéreas, aparente causa da morte. Dentro do presídio, a equipe do Samu nada pôde fazer.

Equipes da Politec também deslocaram e constataram “compatibilidade técnica” na versão contada pelos agentes. Segundo o repassado, o rapaz possuía sangue sob as unhas e não apresentava lesões recentes ou sinais de crime no corpo.

Ainda conforme o repassado, o rapaz já havia tentado contra a própria vida em outras ocasiões. A mais recente tentativa, esta de enforcamento com um lençol, teria ocorrido ontem (25).