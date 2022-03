PRF apreende arma de fogo e munições durante abordagem em rodovia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma arma de fogo e munições durante abordagem em um veículo, nesta quarta-feira (30), em Diamantino (MT).

Conforme informações, a equipe da PRF avistou uma caminhonete branca fazendo uma manobra de ultrapassagem, saindo da BR e entrando em uma via não pavimentada. A tentativa era de desviar dos policiais.

No entanto, a guarnição fez o acompanhamento tático para abordar o veículo que percorreu pelas ruas da cidade até retornar à Rodovia já na cabeceira da Ponte do Rio Monjolo, sentido à cidade de Jangada (MT).

Após a identificação do condutor, os policiais encontraram uma pistola acondicionada em um coldre no interior do console, entre os bancos dianteiros e onze munições.

Diante das informações obtidas foi constatado, a princípio, ocorrência de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. O autor foi levado à Delegacia de Polícia Civil.