PRF apreende carga ilegal de madeira na BR-364 em Rondonópolis

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal apreendeu na manhã de desta terça-feira (29) na BR-364, em Rondonópolis, uma carga ilegal de madeira. Os policiais encontraram divergências no volume transportado com o que constava na nota, bem como na origem e destino da carga.

Segundo informações da PRF, O condutor informou que estava carregado de madeira proveniente do Estado de Rondônia, com destino a Santa Catarina. Por outro lado, no documento que o motorista carregava, constava que a carga havia sido carregada em Alta Floresta e teria como destino final, Penápolis-SP.

Contudo, as irregularidades pararam por aí. Foi solicitado ao motorista que colocasse o veículo na balança rodoviária para aferição do peso. O peso bruto aferido foi de 86.460 quilos, entretanto, o limite legal para essa combinação de veículos (cavalo-trator e semirreboques) é de 77.700 quilos, considerando a tolerância de 5% para peso em balança. Assim, foi lavrado um auto de infração para o excesso de peso aferido em 8.760 quilos.

Além disso, o peso líquido da carga aferido foi de 61.600 quilos, divergindo do peso apresentado na Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (Danfe): 49.500 quilos. Configurou-se possível crime ambiental.

Assim, a empresa emissora da Documento de Origem Florestal (DOF) e o transportador/condutor do veículo foram enquadrados no crime de “transportar, adquirir, vender madeira sem licença válida”. O veículo e a carga foram encaminhados à Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), onde permanecerão à disposição do juízo para providências cabíveis.