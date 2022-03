PRF em Mato Grosso já prendeu 73 pessoas por tráfico de drogas

Recorrentemente, a Polícia Rodoviária Federal (prf) faz apreensões de drogas em ônibus que circulam pelas rodovias federais que cortam o estado do Mato Grosso.

Essa prática de transporte de entorpecentes nos ônibus é denominado no tráfico como modalidade “formiguinha”, em que as organizações criminosas recrutam pessoas de diversas características para levaram as substâncias ilícitas de um lugar a outro, sempre em pequenas quantidades.

As organizações criminosas utilizam dessa maneira de operar como forma de dissimular a fiscalização e tentar enganar as equipes policiais, porém não há uma grande efetividade do crime organizado frente a PRF nessas apreensões.

Nesse sentido, das 73 pessoas detidas pela PRF por tráfico de drogas esse ano, 34 apreensões foram realizadas dentro de ônibus, nas quais estavam escondidas de diversos modos: dentro do banheiro do veículo, em malas, mochilas, enroladas em bexigas e travesseiros, bolsas e até amarradas junto ao corpo de algum passageiro. Para isso, a PRF também conta com o auxílio dos cães farejadores para localizar drogas e produtos ilícitos.

Na última ocorrência, na noite de ontem (15/03), uma equipe da Polícia Rodoviária Federal em Primavera do Leste abordou um ônibus que fazia o trajeto Itaituba-PA X Goiânia-GO.

Durante o procedimento de fiscalização aos passageiros, foram localizados quatro tabletes de drogas dentro do lixo do banheiro do veículo e, logo após, mais dois tabletes foram encontrados embaixo de uma das poltronas, entre as pernas de uma das passageiras. Foram apreendidos cerca de 6 kg de pasta base de cocaína. A passageira foi detida, a princípio, pelo crime de tráfico de drogas e encaminhada à Polícia Judiciária Civil de Primavera do Leste/MT.