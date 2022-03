No último final de semana viralizou nas redes sociais um vídeo que mostra um possível bloqueio na BR-070, saída de Primavera do Leste a Barra do Garças-MT. Nas imagens, pneus colocados no meio da pista e uma fila de carretas paradas. O vídeo é verdadeiro, porém antigo.

Em uma gravação, o chefe da 5ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal, Márcio Júnior, esclareceu que não houve paralisação dos caminhoneiros na BR-070 e que a rodovia está totalmente liberada.

Saiba mais: