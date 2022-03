Primeira-dama de Mato Grosso participa de evento em Brasília com Michele Bolsonaro

A primeira-dama Virginia Mendes participou, na manhã desta terça-feira (08.03), em Brasília, a convite da primeira-dama Michele Bolsonaro, do lançamento do Programa “Brasil pra elas”, com o presidente Jair Bolsonaro.

O programa oferece crédito e microcrédito ampliando a oferta de financiamento para mulheres empreendedoras.

“É um programa extremamente importante, porque abre mais possibilidades para garantir acesso ao crédito para as mulheres empreendedoras, contribuindo e muito com o que já temos em Mato Grosso, com o nosso programa ‘Mulher empreendedora” do Desenvolve MT, que oferece R$ 30 milhões para o financiamento dedicados às mulheres”, destacou Virginia Mendes.

A primeira-dama de Mato Grosso também ressaltou a importância de políticas públicas na esfera federal para que as mulheres possam não apenas garantir o sustento da sua família, mas para que possam ter independência financeira.

“Nós mulheres precisamos de ações que nos tragam oportunidades, que façam com que possamos crescer e ter igualdade de oportunidades, que é o objetivo desse programa”, pontuou.

Além do programa com foco econômico, também foram assinados decretos para combater a violência doméstica e a proteção à saúde da mulher.

“Este Governo não vai deixar nenhuma mulher para trás e por isso combatemos a fome, violência e estamos contribuindo com o acesso a economia”, afirmou Michelle Bolsonaro.

Conforme a ministra Damares Alves, o Governo Federal tem trabalhado para garantir os direitos das mulheres em todas as áreas. “Estamos trabalhando muito pra elas, por elas e com elas. Avançamos muito oferecendo o resgate da dignidade, principalmente da mulher vítima de violência”, ressaltou.

No lançamento, o presidente Jair Bolsonaro destacou a importância do empreendedorismo feminino, ao lembrar da própria mãe, que faleceu há poucos meses.

“Ela era empreendedora, em uma cidade de pouco mais de 3 mil habitantes. Fazia bolo para festa e bala de coco ela era uma especialista. Por isso sei da importância desse programa”, frisou, acrescentando outro ponto positivo da gestão, que foi a prisão de agressores de mulheres.

“O Governo que mais prendeu machão agressor foi o nosso e devemos ter respeito acima de tudo”, completou