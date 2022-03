Priscilla Alcantara revela o que a fez não ‘perdoar’ o SBT

A cantora brincou sobre ‘não perdoar’ a emissora. Priscilla Alcantara, apresentadora e cantora, relembrou sua época de SBT, no mesmo período em que o grupo RBD estava presente no mesmo local, e que era super fã mas, não teriam deixado ela tirar uma foto com os integrantes da banda;

Durante sua entrevista no podcast “PodDelas”, Priscilla foi contestada sobre sua parceria musical com Dulce María, denominado “Te Daria Tudo”. No momento da resposta ela citou que era fã do RBD e nunca esqueceu e que guarda “mágoa” do SBT por ter desproporcionado um encontro com os integrantes do grupo, mesmo ela sendo funcionária.

“Gente, eu tenho várias histórias. Na época em que era o auge [se referiu a banda] eu já trabalhava no SBT, e era uma pré-adolescente alucinada. Aí eles vieram para o Brasil e faziam toda a programação do SBT. Eu ia em todas as plateias. Falava: ‘Pelo amor de Deus me coloca na plateia do Gugu’. Aí eles me colocavam. Só que era impossível conhecer eles, porque era uma febre”, disse a cantora;

“E, tipo assim, os corredores [da emissora] ficavam lotados de gente, eu nunca conseguia chegar perto [mesmo sendo funcionária]… Sem nenhum privilégio, até hoje não perdoei o SBT por causa disso. Gente, um mínimo privilégio, eu só quero tirar uma foto com o RBD, não estou pedindo aumento de salário, estou pedindo só uma foto”, completou.

Priscilla contou que já fez seu pai “perseguir” os integrantes do RBD de carro, para tentar tirar uma foto com eles, mas não conseguiu. Priscilla Alcantara, também disse que pautou essas esperiências para Dulce María, quando elas se encontraram para gravar a parceria.

E agora sendo contratada da Globo, Priscilla participa do “The Masked Singer”, é de Priscilla a missão de mostrar os segredos dos mascarados. No final do ano passado, a cantora faturou o prêmio como o Unicórnio. A final foi entre Arara (que cantou Got To Be Real’) , Gata Espelhada (‘The Greatest Love of All’), Monstro (‘Você’) e Unicórnio (‘Quando a Chuva Passar’).