Produção industrial do país cai 2,4% em janeiro

A produção industrial brasileira apresentou queda de 2,4% em janeiro, em relação a dezembro de 2021. O resultado elimina parte da expansão de 2,9% registrada no mês anterior.

Já na comparação com janeiro de 2021, houve recuo de 7,2%. Em doze meses, a indústria acumula alta de 3,1%.

O recuo na atividade industrial na passagem de dezembro de 2021 para janeiro de 2022 foi acompanhado por todas as quatro grandes categorias econômicas e por 20 dos 26 ramos pesquisados.

Entre as atividades, as influências negativas mais importantes foram assinaladas por veículos automotores, reboques e carrocerias (-17,4%) e indústrias extrativas (-5,2%), que haviam acumulado expansão de 18,2% e de 6,0%, respectivamente, nos dois últimos meses de 2021.

Entre as grandes categorias econômicas, ainda na comparação com dezembro, a produção de bens de consumo duráveis (-11,5%) e a de bens de capital (-5,6%) assinalaram as taxas negativas mais acentuadas em janeiro de 2022, com a primeira eliminando o avanço de 9,6% acumulado nos dois últimos meses de 2021, e a segunda revertendo a expansão de 5,4% registrada no mês anterior.