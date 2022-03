Produtor rural fica preso às ferragens e morre em gravíssimo acidente envolvendo três veículos

Um gravíssimo acidente envolvendo três veículos, deixou uma pessoa morta e outras duas com graves ferimentos na noite desta terça-feira (08), na MT-235 na região de Campo Novo do Parecis-MT.

O produtor rural, identificado como, Moacir Martelli, dirigia uma caminhonete Amarok e em determinado momento bateu de frente com uma carreta e com o impacto da colisão, uma pick-up Strada também se envolveu no acidente.