Produtos a serem vendidos no período da Páscoa começam a ser fiscalizados

Os fiscais do Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso (Ipem-MT) encerraram nesta sexta-feira (18.03) a Operação Especial de Páscoa “O Ipem está de olho”. Durante toda a semana, os agentes recolheram cerca de 170 itens, entre produtos e ovos de chocolates e pescado cortado e embalado em bandejas, em 10 supermercados e atacadistas de Cuiabá.

Os produtos e ovos de chocolate coletados serão analisados quanto ao peso líquido, verificando se condiz com o peso descrito nas embalagens. Também passarão por perícia os brinquedos oferecidos como brinde no interior dos ovos, eles devem conter o selo de identificação de conformidade e a frase na embalagem: “Atenção: contém brinquedo certificado no âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade”.

O pescado recolhido também será pesado e certificado se é o mesmo indicado na embalagem.

Os ensaios em laboratório de todos os produtos começam na segunda-feira (21.03). Os resultados devem ficar prontos no dia 31 de março.