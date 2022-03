“Programa Corregedoria em Ação” atende polo de Rondonópolis

O “Programa Corregedoria em Ação” foi lançado em Rondonópolis (MT) na manhã desta quinta-feira (3) e segue até o domingo (6).

O projeto consiste em ouvir e compreender as demandas de cada segmento que compõe e necessita do Sistema do Judiciário Estadual. Imprensa, partes, advogados, Ministério Público, Defensoria Pública, magistrados e servidores, serão ouvidos pela equipe da Corregedoria-Geral da Justiça do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (CGJ-TJMT).

“Resolvemos criar um projeto que viesse a se aproximar do cidadão e do nosso público externo em geral e intitulamos ele de corregedoria geral no que consiste é abrir as portas da corregedoria para o cidadão e nossos clientes maiores que são os advogados, ouvindo e ver o que nós podemos contribuir para melhorar o serviço a ser prestado para o cidadão” explica o Desembargador Corregedor-Geral da Justiça do TJMT, José Zuquim Nogueira.

O desembargador ainda explica que existem algumas dificuldades no exercício da jurisdição.

“Nós temos visto as dificuldades que os nossos colegas magistrados têm encontrado no exercício da jurisdição. Nós estamos contribuindo inclusive para capacitá-los no manuseio das novas ferramentas que houve um avanço no judiciário em razão da pandemia,

que podemos dizer que seja de 10 anos, o que nós demoraríamos 10 anos para avançar nós avançamos nesse 1 ano, 2 anos de pandemia…. que é a virtualização

dos processos. Vamos abolir até junho todo o processo físico, vamos trabalhar só com processo digital e nós criamos ferramentas para isso e todo início existe dificuldade então um dos nossos objetivos é fazer com que haja familiaridade com esse sistema e facilitar o manuseio desses processos eletrônicos” finaliza o Desembargador Zuquim.