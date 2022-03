Projeto para evitar maus tratos e abandono de animais tem “plenas condições de ser executado”, afirma coordenador da UVZ

O coordenador da Unidade de Vigilância em Zoonoses (UVZ) de Rondonópolis, Wagner Santos, acredita que o município possui “plenas condições” de implantar o Projeto de Lei número 9200, de autoria do vereador Adonias Fernandes (MDB), que prevê a chamada microchipagem em cães e gatos. A medida, de 20 de abril de 2017, busca evitar casos de abandono e maus tratos de animais domésticos.

À reportagem, Santos garantiu a possiblidade de início dos trabalhos, custeados com recursos do próprios da Prefeitura de Rondonópolis. “O custo, incialmente, é baixo. Rondonópolis tem condições de executar. O chip é um equipamento do tamanho de um grão de arroz, ou até menos, que emitirá dados dos animais rastreados para uma central. A partir do nosso banco de dados, será possível localizar o proprietário e aplicar multas em casos de maus tratos ou abandono”, explica.

Ainda segundo o coordenador, Rondonópolis possui cerca de 40 mil animais domésticos, número que aumentou durante a pandemia. Na próxima sexta-feira (11), uma reunião está marcada para ocorrer no Centro de Reabilitação Animal, anexa ao espaço da UVZ, para detalhar a implantação do projeto.

Indicação

O vereador Adonias Fernandes (MDB) protocolou uma indicação nesta segunda-feira (7) cobrando a implantação de chip em animais domésticos de Rondonópolis. “A microchipagem tem como missão o controle populacional de cães, além de estar relacionada à própria segurança do animal. Com apenas um leitor é possível identificar endereço e telefone do proprietário do animal”, afirmou.

À imprensa, Fernandes argumentou, ainda a sobrecarga enfrentada por Ongs e Associações de resgate e proteção animal. A indicação protocolada pelo vereador foi encaminhada ao prefeito José Carlos do Pátio, para a secretária Municipal de Saúde, Izalba Albuquerque e para a UVZ.