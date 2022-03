Projeto de recuperação total do distrito industrial antigo é aprovado pela Sinfra

O projeto executivo para recuperação total das vias do Distrito Industrial Rondonópolis, conhecido como distrito antigo, foi aprovado essa semana pela Secretaria Estadual de Infraestrutura (Sinfra). O local está recebendo serviços paliativos de emergência para deixar as vias principais do distrito em condições de trafegabilidade.

A aprovação do projeto foi repassada pelo chefe do escritório de representação da Prefeitura em Brasília, Paulo José Correia, durante visita às obras no local. Os trabalhos estão sendo realizados pela Companhia de Desenvolvimento (Coder) que está utilizando material fresado de asfalto para fazer a cobertura temporária do pavimento até que as obras definitivas sejam feitas.

O orçamento total do projeto executivo que vai refazer todo o asfalto do distrito antigo é da ordem de R$ 66 milhões. A Prefeitura já garantiu aporte de recurso do município para as obras, o restante deverá ser dividido entre o governo do Estado e o governo federal por meio de emenda parlamentar do senador Carlos Fávaro que já sinalizou positivo para o repasse.

O presidente da Câmara, vereador Roni Magnani, tem atuado junto do prefeito José Carlos do Pátio para viabilizar o projeto e acompanhou a visita no distrito. Com a aprovação do projeto executivo, o município agora aguarda a assinatura de convênio com o governo do Estado que vai apontar o valor a ser investido por eles e quando poderá ser liberado.