Projeto ‘Energisa na Comunidade’ começa em Rondonópolis

Rondonópolis (MT) é a primeira cidade de Mato Grosso (MT) a receber o projeto ‘Energisa na Comunidade’ na manhã desta terça-feira (29). O mutirão reúne serviços de atendimento e manutenção em três dias de ação conjunta. Hoje o atendimento segue até às 16h.

A atividade tem como base a Praça dos Carreiros, no Centro, onde foi instalada uma tenda de atendimento em que os clientes poderão esclarecer dúvidas e buscar serviços como ligação e religação, segunda via de conta, negociações, recadastramento rural e inclusão na Tarifa Social.

O trabalho é acompanhado por funcionários do CRAS, que também vão fazer o cadastramento de famílias para fazerem parte de programas de apoio social e no Cadastro Único (CadÚnico) do Governo Federal.

O ambiente criado na praça é climatização e possui estrutura de apoio aos clientes. Também está sendo feita a troca de graça de lâmpadas incandescentes e fluorescentes por lâmpadas de LED, que consomem menos energia. Além disso, o caminhão do ‘Programa Nossa Energia’ mostra à população como economizar na conta, com atividades para crianças e adultos.

“Esse programa visa chegar mais próximo da comunidade dentre todos os serviços que nós já ofertamos no nosso dia a dia. Essa é uma forma diferente da gente se aproximar dos nossos clientes, então em parceria com a Prefeitura de Rondonópolis nós estamos lançando aqui em MT esse programa que se chama ‘Energisa na Comunidade’ que vai se estender por todo o Estado de MT. O objetivo aqui na praça central é dar atendimento, levar informações, cadastrar clientes como beneficiários para tarifa social de energia elétrica. Essa é uma tarifa que pode dar desconto de até 65% na conta de energia e nos bairros e periferia hoje nós estamos atuando com mais de 50 equipes fazendo a poda de árvores, manutenção em fios, enfim tudo aquilo que além de fazer o atendimento seja mais benéfico para garantir a qualidade de energia para nossos clientes” explica o Gerente Serviços Comerciais, Murilo Marigo.