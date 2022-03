Projeto social oferece aulas de graça para crianças em escola de dança

Estão abertas as inscrições para a seletiva, com bolsas 100% gratuitas, do Projeto Crianças na Dança, em Rondonópolis. São 10 vagas para crianças com 10 a 12 anos. As inscrições seguem até 30 de março. Os aprovados ou aprovadas terão oportunidade de conhecer o ballet, jazz, dança do ventre, dança contemporânea e de rua.

A iniciativa é da Escola de Dança e Arte Alessandra Carvalho e já existe desde 2001. “Após 2 anos fechados devido ao COVID 19 voltamos a selecionar crianças que possuem talento e aptidão para dança. O objetivo principal do projeto é proporcionar o desenvolvimento social, educacional e emocional de crianças e adolescentes, em situação de risco social, favorecendo a formação de cidadãos com capacidade crítica por meio da cultura e principalmente da capacitação profissional”, explica a empresária e proprietária de uma das melhores escolas do Estado.

As Aulas de ballet, jazz, dança do ventre, contemporâneo e dança de rua serão realizadas 05 dias na semana. “Nesses 20 anos diversos resultados foram vistos, dentre eles a inclusão de algumas alunas no quadro de monitores do projeto, sendo exemplo para os novos alunos de cada ano. Outro grande impacto é a capacitação de meninas para as aulas de dança, onde futuramente poderão seguir carreira profissional. O Projeto Criança na Dança tem o objetivo de preparar e capacitar nossos pequenos para o mercado de trabalho, mas com uma visão voltada para a arte e a cultura”, pontua.

“Outro grande impacto do nosso trabalho é a proteção social das crianças. A frequência nas aulas significa que elas estão fora das ruas, do trabalho infantil, da prostituição, das drogas e do abuso sexual. As meninas ainda recebem orientação de higiene pessoal, convivência familiar e educação sexual”, completa Alessandra.

O Crianças na Dança Nosso trabalha nos quatro pilares da política educacional da UNESCO (Conhecer, Fazer, Ser e Conviver).

O projeto Crianças na Dança funciona na Escola de Dança e Arte Alessandra Carvalho, localizada na Rua Fernando Correa da Costa, próximo a Lions Internacional, bairro Copa Rondon. O telefone é o (66)3022-7926.