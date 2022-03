PT Nacional processa lideranças à direita por outdoor em Rondonópolis

A executiva nacional do Partido dos Trabalhadores entrou com uma ação na Justiça contra lideranças à direita em Mato Grosso, após a instalação, em Rondonópolis, do famoso outdoor com “conteúdo difamatório” ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A peça foi instalada às margens da BR-364.

O outdoor, atribuído ao movimento conservador, recebeu apoio de partidos e nomes em todo o Estado. Entre eles os pré-candidatos em 2022 Gilberto Cattani e Claudinei Lopes, recém filiados ao PL, partido que lidera o projeto “Bolsonaro 2022” em Mato Grosso.

A ação no TSE foi feita em conjunto pelos advogados do PT e do ex-presidente, representados pelos escritórios Teixeira, Zanin, Martins e Aragão e Ferraro. A defesa alega que as instalações contêm propaganda negativa contra Lula e “despreza a sua absolvição pelo Supremo Tribunal Federal (STF)”.

Na representação ingressada junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o PT argumenta, ainda, campanha eleitoral antecipada em favor de Jair Bolsonaro (PL), pré-candidato à reeleição ao Planalto e principal adversário de Lula.

“Traidor da pátria”

O outdoor instalado em Rondonópolis trazia uma foto do ex-presidente acompanhada da expressão “traidor da pátria”. Em um registro armazenado pela defesa de Lula, Cattani, entre outros presentes, aparece em frente ao anúncio, com um cartaz que diz “Se você quer Lula na cadeia, buzine” (foto acima).

Sobre Claudinei Lopes, o deputado estadual chegou a ensaiar um vídeo em apoio à manifestação, mas encontrou o outdoor destruído.

Empresa

Em Rondonópolis, os advogados do PT apresentaram notícia crime exigindo investigação, apuração e responsabilização. A campanha, de acordo com os advogados do partido, demonstra a participação de integrantes do Movimento Conservador Brasileiro. Cattani, seria o responsável pela instalação dos outdoors.

Também foi incluída na ação a empresa “Rondoletras Publicidade e Comunicação Visual”, assim como o seu sócio, Sandro Henrique Magalhães, suposta responsável pela confecção do outdoor. “Em razão da gravidade dos fatos e da evidente propaganda antecipada irregular por meio de outdoors em favor de Jair Bolsonaro”, o PT requereu, além da inserção dos quatro no polo passivo, que seja determinada a retirada dos outdoors pelos novos representados, e a condenação deles ao pagamento de R$ 25.000,00 em razão da realização da propaganda eleitoral antecipada”, pediu a legenda.