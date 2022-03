Quais plantas posso colocar na cozinha?

As plantinhas são uma ótima opção para quem deseja decorar o ambiente de maneira rápida e bastante natural. Mas, e na cozinha, isso também é possível? Sim!

Primeiro, é importante termos em mente que nem todas as espécies poderão se adequar 100% na sua cozinha – isso dependerá muito do ambiente, iluminação e umidade. No entanto, as 5 espécies que compartilho com vocês abaixo são bastante resilientes e, portanto, são uma ótima maneira de começar a decorar sua casa. Confira!

1. Jibóia

Ah, esta é uma planta clássica! As Jibóias são bastante resistentes e se adaptam muito bem à variação da condição de luz. Além disso, elas são plantas suspensas, o que possibilita o uso da imaginação na hora de decorar a cozinha.

2. Ervas

Impossível falar de plantas na cozinha sem considerar as ervas. Afinal, nada mais prático e saboroso do que estar cozinhando e poder usar as ervas fresquinhas de sua hortinha na receita, não é mesmo? Contanto que sua cozinha tenha um local que receba luz direta na maior parte do dia, elas irão crescer facilmente.

3. Suculentas

As suculentas são ótimas opções para toda a casa, pois além de fáceis de cuidar são lindas peças para a decoração. Tudo o que elas precisam é de bastante de sol e um pouco de água. As espécies suculentas populares incluem echeveria, haworthia, aloe vera, crassula, kalanchoe, sedum, entre outras.

4. Seringueira

Se você deseja incluir uma planta grande em sua pequena “selva”, a Seringueira é uma boa opção. Adaptáveis a uma grande variedade de condições de crescimento, essa espécie pode ser mantida com um tamanho médio, no vaso, ou até mesmo virar uma grande árvore, se plantada em ambiente externo e com espaço.

5. Planta Café

A planta café é uma boa opção, mesmo para aqueles que não apreciam um cafézinho. É bastante improvável que você consiga colher os grãos de café de uma planta de interior, no entanto, as folhas brilhantes e o hábito de crescimento compacto desta planta são o que a tornam muito atraente. Para prosperar, esta espécie precisa de luz indireta e bastante água.

Agora, você já tem várias opções para começar a decorar sua cozinha com plantas!