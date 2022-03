Qual a diferença entre nutricionista e nutrólogo?

o Quer melhorar a saúde e passar por uma reeducação alimentar mas não sabe por onde começar? Calma que a gente te ajuda!

Algumas vezes, nos confundimos entre tantos nomes e especialidades. Por isso, compartilharemos com vocês quais as diferenças entre nutrólogo e nutricionista.

A principal diferença entre nutricionista e nutrólogo está na graduação. O nutrólogo é formado em medicina e tem uma especialização em nutrologia médica. Já o nutricionista é graduado em nutrição e pode se especializar em diferentes especialidades, como a nutrição esportiva, funcional, clínica, etc.

Enquanto o objetivo do nutrólogo está em avaliar, por meio de exames médicos, a saúde do paciente e oferecer orientações para a melhoria de hábitos saudáveis, o nutricionista desenvolve uma dieta individualizada, corrigindo as proporções dos nutrientes ingeridos de acordo com os objetivos de cada paciente.

Além disso, os nutrólogos são capacitados para diagnosticar problemas que podem ser o motivo do ganho ou perda de peso de um paciente. Enquanto o nutricionista tem um conhecimento muito mais específico sobre os alimentos.

Sendo assim, os profissionais destas áreas acabam desenvolvendo um trabalho em parceria, no qual o nutrólogo pode solicitar ao nutricionista uma dieta específica e o nutricionista encaminhar um paciente ao nutrólogo para saber mais sobre sua saúde.