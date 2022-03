Rafaella Santos e Gabigol reatam o namoro

Nesta segunda-feira, 7, a influenciadora digital e o jogador do futebol surgiram juntos nas redes sociais e a irmã de Neymar Jr. (30) confirmou que eles estão juntos novamente.

“Para os curiosos de plantão, estamos de volta”, escreveu ela no Stories do Instagram.

Gabigol, atacante do Flamengo, publicou no feed do Instagram uma foto sorridente ao lado da namorada: “Tipo Coringa e Alerquina”, disse ele, referindo-se ai casal de vilões do cinema.

Antes de confirmarem o relacionamento, Gabigol e Rafalla Santos apareceram juntos neste último domingo, 6, em São Paulo, durante a inauguração de um empreendimento da influenciadora digital, e os fãs do casal começaram a especular um possível retorno.

O jogador e a influencer começaram a namorar há seis anos, mas já terminaram e reataram algumas vezes. Segundo o jornal Extra, eles estão juntos desde o fim de ano passado.