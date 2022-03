Recursos do transporte escolar é reajustado em Mato Grosso

O governador Mauro Mendes autorizou o reajuste do valor do repasse dos recursos do transporte escolar de R$ 3,00 para R$ 3,50 por quilômetro rodado. O valor anual do repasse, que atualmente é de R$ 110 milhões ao ano, passará a ser de R$ 130 milhões, um aumento de 15%, bem acima da inflação.

O anúncio foi feito pelo governador e o secretário de Estado de Educação, Alan Porto, na tarde desta terça-feira (08.03).

O repasse do transporte escolar beneficia 80 mil estudantes da zona rural, atendidos nas escolas da rede estadual e municipal.

“Essa é uma notícia importante para os prefeitos dos 141 municípios de Mato Grosso. Uma ação do Governo do Estado para ajudar os municípios na condução da educação pública com o transporte escolar”, destacou o governador.

O secretário de Educação pontuou que o transporte escolar é um dos direitos básicos do aluno e o governo está garantindo isso, fortalecendo a educação do campo.

“O Governo de Mato Grosso prioriza a educação no Estado, em todas as áreas, e esse reajuste é a garantia de que todos os alunos, independente de onde residem, tenham acesso à aprendizagem, consequentemente, reduzindo o índice de evasão escolar”, finalizou Alan Porto.